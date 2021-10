Macerata, scontro tra auto e bus. Ferita una donna

L'incidente è avvenuto in via Cincinelli. I vigili del fuoco hanno aiutato la donna a uscire dall'abitacolo e i medici del 118 l'hanno trasferita al Pronto Soccorso

MACERATA – Scontro questa mattina, 7 ottobre, tra una vettura e un bus. Ferita una donna. L’incidente si è verificato poco prima delle 9 in via Cincinelli e la Polizia Stradale si sta occupando di ricostruire l’accaduto. A scontrarsi una Toyota Yaris blu, guidata da una donna e un autobus della linea urbana.

Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno aiutato la donna a uscire dall’abitacolo, poi affiata alle cure dei medici del 118 che l’hanno trasferita all’ospedale di Macerata per accertamenti, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Il traffico nella zona è rimasto bloccato per un po’ creando non pochi disagi in una strada sempre piuttosto trafficata.