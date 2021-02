Macerata, scatta la vaccinazione degli over 80. «Previste 248 somministrazioni al giorno»

L'oratorio di via Capuzi è stato allestito con quattro diverse postazioni. Parcheggi gratuiti per chi si deve sottoporre alla prima dose

MACERATA – «Siamo pronti a iniziare la maratona vaccinale che vedrà protagonisti gli over 80. A Macerata abbiamo quattro postazioni con due medici, due infermieri e due amministrativi e sono previste 248 somministrazioni di vaccino giornaliere». La dottoressa Daniela Corsi, direttrice dell’Area Vasta 3, ha seguito da vicino l’allestimento dell’oratorio di via Capuzi dove, da questa mattina, è iniziata la campagna vaccinale per gli over 80.

Oltre seimila le prenotazioni arrivate finora da tutto il distretto che verranno spalmate nelle prossime settimane. Le vaccinazioni verranno effettuate tutti i giorni (festivi compresi) dalle 8 alle 20 e saranno quattro le postazioni allestite per la somministrazione. Accanto alla sala vaccini è stato allestito anche uno spazio in cui le persone potranno fermarsi una quindicina di minuti per valutare l’eventuale sopraggiungere di reazioni allergiche. Gli accompagnatori, invece, dovranno rimanere fuori dalla struttura.

L’oratorio di via Capuzi scelto come luogo dove verranno effettuati i vaccini

Per rendere più agevole l’arrivo degli anziani, il Comune e la polizia locale hanno predisposto 20 posti auto che saranno riservati gratuitamente a chi dovrà sottoporsi al vaccino. Inoltre, per gli utenti che hanno difficoltà a deambulare, sarà possibile arrivare direttamente con l’auto nel piazzale davanti all’oratorio.

Per ridurre i tempi di attesa e ottimizzare il percorso, il Dipartimento di prevenzione dell’Area Vasta 3 raccomanda, a chi ha prenotato il vaccino, di collegarsi sul sito di uno dei comuni sede della vaccinazione per scaricare la documentazione relativa alla scheda anamnestica, al modulo di consenso, al consenso al trattamento dei dati personali e alla visione della nota informativa. Questi moduli, già compilati, andranno consegnati nella sede vaccinale al momento dell’accesso. Per scaricare i moduli basta collegarsi al sito del Comune di Macerata al seguente link: comune.macerata.it/vaccini-over80.