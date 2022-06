Macerata, ruba un portamonete e scappa al bar: rintracciato dalla Polizia

L'uomo, un 43enne già noto alle forze dell'ordine, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Macerata per il reato di furto aggravato

MACERATA – Nel pomeriggio di ieri 17 giugno la Volante è intervenuta presso un negozio sito in Corso Cairoli su richiesta della titolare. La negoziante riferiva ai poliziotti che un uomo, dopo essere entrato in negozio, si era impossessato di un portamonete in pelle esposto in vetrina dandosi subito dopo alla fuga a piedi. Sulla base della descrizione fisica fatta dalla titolare del negozio e la visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, veniva subito diramata la nota di ricerche e nell’arco di pochi minuti il soggetto, un 43enne residente in provincia già noto alle Forze dell’Ordine per i suoi trascorsi, veniva rintracciato all’interno di un bar sito nelle vicinanze.

Vistosi scoperto, l’uomo consegnava spontaneamente ai poliziotti il portamonete rubato poco prima, oggetto che veniva immediatamente restituito alla negoziante. L’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Macerata per il reato di furto aggravato e poiché inosservante alla misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Macerata disposto dal Questore di Macerata il 30 maggio scorso.