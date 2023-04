Macerata, ritrovato senza vita Vincenzo Lattanzi: era scomparso oltre tre mesi fa

Del 72enne non c'erano più tracce dal dicembre scorso,a rinvenirne il corpo alcuni operai in zona Santa Croce

MACERATA – Un corpo senza vita ritrovato da alcuni operai: si tratta di Vincenzo Lattanzi, l’uomo di 72 anni scomparso lo scorso 22 dicembre.

Il ritrovamento del corpo, in avanzato stato di decomposizione, ieri 4 aprile. Intorno alle 14 sono stati degli operai chiamati a pulire uno spazio verde nei pressi del cantiere per la palestra del Cus, nell’area dietro alla chiesa, zona Santa Croce, ad avvedersene. Il cadavere era in un canneto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Addosso alla salma, che è stata portata in obitorio per l’autopsia per il riconoscimento ufficiale, sono stati rinvenuti i documenti del 72enne, la cui scomparsa era stata denunciata dalla figlia.