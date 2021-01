Macerata, rifiuti pesanti abbandonati per strada. Trovati i responsabili

MACERATA- Rifiuti abbandonati lungo la strada comunale Orti di Trodica, dopo la caccia ai responsabili la Polizia di Macerata, coordinata dal comandante Danilo Doria, è riuscita ad indentificare alcune persone.

Sanzione amministrativa e, forse, penale: questo l’amaro boccone che i responsabili dovranno ingoiare per aver abbandonato il materiale nella zona del Montanello. La Polizia sta infatti valutando se esistono gli estremi per attribuire l’abbandono dei rifiuti ad una ditta privata.

«È facoltà dell’Amministrazione comunale controllare questo tipo di fenomeni per contrastarli – ha detto l’assessore alla sicurezza e al decoro Paolo Renna – e non ci sarà tolleranza per chi non rispetta le semplici regole della raccolta differenziata e per chi deturpa l’ambiente e il decoro della città. Un ringraziamento va ai cittadini che con la loro collaborazione e con le puntuali segnalazioni sono stati determinanti nello sviluppo delle indagini. Ricordo infine che la centrale operativa della Polizia locale è sempre disponibile per raccogliere eventuali segnalazioni al numero 0733-256346».

I rifiuti abbandonati

«Visti i risultati che stiamo acquisendo con questa tipologia di accertamenti, proseguiremo con un incremento, nel 2021, per garantire sempre di più il decoro dell’ambiente e, al contempo, un servizio importante alla città – ha commentato il comandante della Polizia locale Danilo Doria -. Incrementeremo quindi i controlli sia in divisa che in borghese per far sì che episodi del genere non si verifichino più».

Durante il 2020 la Polizia locale di Macerata ha notificato circa 180 verbali di contestazione (mediamente un controllo su tre porta a far emergere illeciti) per l’abbandono dei rifiuti, sinonimo del fatto che l’attività sul tema è continua e pressante.