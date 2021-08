Macerata, riapre in centro il Museo di storia naturale. «Presto la nuova sede»

MACERATA – È uno dei piccoli gioiellini del centro, che più cattura l’attenzione dei bambini. In attesa che siano terminati i lavori per la realizzazione della nuova sede ai giardini Diaz, riapre in via Santa Maria della Porta il Museo di storia naturale.

«L’amministrazione comunale sta lavorando per trovare presto le risorse per allestire la nuova sede instaurando importanti collaborazioni con le istituzioni del territorio, scuole, associazioni – spiega l’assessore alla Cultura, Katiuscia Cassetta -. Un museo all’avanguardia inserito in un contesto naturalistico che ne potenzia l’offerta e le possibilità di fruizione».

Nato grazie al prezioso lavoro di collezionismo e cura fatto negli anni da Romano Dezi e Rita Ramazzotti, il patrimonio del museo è stato donato nel 2017 al Comune e si compone di preziosi reperti fossili, minerali, farfalle, coleotteri, di zoologia, conchiglie, piante e acquari.

Il museo è aperto dal martedì al venerdì con orario 10 – 13 / 15 – 18, il sabato dalle 10 alle 13, nel rispetto delle misure obbligatorie di contenimento del Covid-19, dietro esibizione del Green pass. E’ visitabile con ingresso gratuito e contingentato su prenotazione al numero 0733/256361 con visite guidate alle 10.30, 11.30, 15.30, 16.30 con un numero massimo di 10 visitatori per ogni turno. Info allo 0733/256385.