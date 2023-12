Macerata, raffiche di vento fino a 100km/h: quercia crolla su auto

MACERATA – Violente raffiche di vento nel maceratese, dalla costa all’entroterra, fino a 100 chilometri orari: decine e decine gli interventi per alberi caduti, rami e coppi pericolanti. Oltre cento, ma il numero sta aumentando di ora in ora, le richieste di intervento arrivate al Comando dei vigili del fuoco di Macerata in tutta la provincia da questa notte fino ad ora. Per quanto riguarda Macerata gli operai comunali dei Servizi Tecnici, la Protezione civile, la Polizia locale e le associazioni di volontariato, coordinati dall’Assessorato alla Protezione Civile, sono al lavoro da questa mattina su tutto il territorio comunale per mettere in sicurezza le zone della città che sono state interessate dalle forti raffiche di vento che hanno causato la caduta di piante e rami.

È stata disposta, in via precauzionale, la chiusura dei Giardini Diaz e di Villa Lauri. Il Coc comunale è operativo da ieri. A Macerata un albero è crollato alla stadio della Vittoria.

«Il forte vento annunciato ieri questa volta ha causato molti danni nel nostro territorio – ha reso noto il sindaco di Montecassiano, Leonardo Catena -. Le forti raffiche hanno abbattuto diversi alberi e spezzato rami. Gli operai comunali, la polizia locale e i volontari della protezione civile sono a lavoro per rimuoverli iniziando dalle situazioni più pericolose. Per coordinare gli interventi abbiamo aperto il Coc».

«Dopo la diramazione dell’allerta meteo di colore arancione per il forte vento da ieri pomeriggio abbiamo attivato il Coc con tutte le attività collegate – ha reso noto Antonio Bravi, sindaco di Recanati -. Da questa notte operai e tecnici comunali, agenti della polizia locale e volontari della protezione civile sono al lavoro per rispondere alle segnalazioni e rimuovere alberi e rami caduti. I parchi e i cimiteri sono chiusi».

Alberi in strada anche a Montecosaro e Urbisaglia. A Sarnano a causa del vento di stanotte e delle previsioni meteo avverse, l’inaugurazione della pista di pattinaggio è rinviata a data da destinarsi. Nelle Marche 170 gli interventi svolti per alberi o rami caduti sulla sede stradale, insegne pericolanti, tettoie divelte e comignoli pericolanti. Nella serata di ieri una quercia, caduta lungo la Sp 25 a Cingoli su un’auto in transito, è stata rimossa con l’autogru dai vigili del fuoco: nell’incidente nessuna persona è rimasta ferita