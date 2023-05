A Macerata Racconta arrivano Concita De Gregorio ed Erica Mou

MACERATA – Per Macerata Racconta arrivano in città Concita De Gregorio ed Erica Mou che saranno le protagoniste dell’appuntamento serale della terza giornata festival – giovedì 4 maggio -, a partire dalle 21:15, presso il teatro Lauro Rossi con “Un’ultima cosa”. La giornalista e la cantautrice, attraverso il reading teatrale e in forma di immaginarie orazioni e invettive, racconteranno le testimonianze di straordinarie donne forse arrivate troppo presto rispetto ai tempi e alle convenzioni. L’ingresso è gratuito con biglietto omaggio da ritirare presso la biglietteria dello Sferisterio in piazza Mazzini (per informazioni: 0733-230735).

Nella mattinata di giovedì 4, dalle 9 alle 12:30, presso il Cinema Italia, in collaborazione con il Museo della scuola “P.O. Ricca”, si terrà la premiazione del concorso di scrittura creativa che ha visto coinvolte le scuole primarie e secondarie di primo grado degli istituti comprensivi di Macerata. Conduzione affidata a Lucia De Luca con l’intervento di Alessandro Riccioni. L’appuntamento rientra nelle attività del Premio Macerata Racconta Giovani che vede l’accordo tra il Garante regionale dei diritti alla persona e il Comune di Macerata.

Elvira Mujčić, con “La buona condotta”, proporrà «una storia emozionante dove i personaggi combattono per sfuggire il destino che la storia, la politica o i benpensanti disegnano per loro». L’appuntamento, in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Macerata, è alle 11:30 presso l’aula Shakespeare di Palazzo Ugolini. Introduzione a cura di Carla Carotenuto e Michela Meschini.

“Come ci si prepara a dover interagire con una storia criminale?”. A questa domanda risponderanno la giornalista Paola Pagnanelli e la docente e scrittrice Federica Paccaferri, insieme al Garante regionale dei diritti della persona Giancarlo Giulianelli, che saranno i protagonisti dell’appuntamento delle 17:30 presso la Sala Castiglioni della biblioteca Mozzi Borgetti, introdotto da Lina Caraceni, dal titolo “Raccontare il crimine”.

All’Auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti, dalle 18, Giorgio Maria Cornelio, Adriano Ercolani e Giuditta Chiaraluce proporranno un dialogo intorno al “mostro” che abita l’immaginario poetico e filosofico di ognuno di noi mentre dalle 18:30, presso gli Antichi Forni, Jonathan Arpetti e Giuseppe Bommarito parleranno di eventi sovrannaturali e storie inquietanti ma anche di verità depositate sotto secoli di tradizione che sono la varietà di voci narrative raccolte nella nuova antologia “Marche d’autore vol. 5 – I Misteri”. Tutte le informazioni dettagliate sono reperibili sul sito www.macerataracconta.it o si possono richiedere inviando una mail a info@macerataracconta.it. Per restare aggiornati si possono seguire i canali social Facebook e Instagram della manifestazione.