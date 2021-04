Macerata, quattro denunce per droga e sette multe per violazioni delle disposizioni anti-Covid

Tutti giovani fra i 19 e i 22 anni, sono stati sorpresi in possesso di circa 40 grammi di hashish in un comune della provincia. Nel capoluogo sanzionati due gruppi di stranieri, in quattro bivaccano nel parco di Villa Cozza

MACERATA – Nell’ambito dell’attività di controllo svolta ieri 31 marzo, i Carabinieri della Compagnia di Macerata hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente 4 giovani residenti in un Comune della provincia, di età compresa tra i 19 e i 22 anni, sequestrando 40 grammi circa di hashish trovati in loro possesso.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Macerata, nel corso dei servizi di contenimento alla diffusione del virus COVID-19, nel pomeriggio di ieri, in via San Francesco di Macerata, hanno invece contravvenzionato 3 stranieri in quanto provenienti da altri comuni della provincia mentre, poco prima di mezzanotte, altri 4 stranieri sono stati contravvenzionati perché trovati a bivaccare nel parco di Villa Cozza.

In data di ieri, anche i Carabinieri della Stazione di Cingoli hanno contravvenzionato due persone che svolgevano attività motoria in località diverse dal luogo di residenza.