Macerata, protesta al liceo Leopardi: «Acqua calda? Nessuno qui l’ha scoperta»

MACERATA – «Acqua calda? Nessuno qui l’ha scoperta». Questo il cartello esposto questa mattina (22 gennaio) dai militanti maceratesi del Blocco Studentesco all’entrata del Liceo classico e linguistico “Leopardi” di Macerata per protestare contro la mancanza di acqua calda e contro la necessità, dettata dal momento di pandemia, di tenere le finestre aperte anche in pieno inverno, con gli studenti costretti a reggere anche al freddo.

E così oggi, un gruppetto di militanti, si è trovato davanti all’ingresso del liceo per far sentire la propria voce. «Un messaggio goliardico – si legge nella nota del movimento – ma diretto ad un problema che colpisce noi studenti nella vita di tutti i giorni. Inaccettabile che in pieno inverno, con la quasi totalità delle classi costrette a stare con le finestre aperte, si aggiunga anche il problema della mancanza di acqua calda all’interno della nostra scuola. Tutto questo grava sulla già difficile situazione che affligge gli studenti da ormai due anni. Ancora una volta ci faremo faro degli studenti per portare avanti la protesta – conclude la nota – affinché intervengano gli organi competenti a risolvere al più presto questo tipo di problemi che all’interno degli istituti non possono e non devono esistere».