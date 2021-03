Macerata, prorogata la sosta gratuita in corso Cairoli e corso Cavour

MACERATA – Sosta gratis nei primi trenta minuti in corso Cavour e corso Cairoli: la misura è stata prorogata fino al 30 aprile. L’amministrazione, visto il difficile momento per le attività commerciali, ha deciso di prorogare la misura che sarebbe scaduta a febbraio, per permettere a chi voglia fare acquisti veloci nei due corsi maggiori della città di non pagare nulla (ma esponendo il disco orario) nei primi trenta minuti.

«Visto il riscontro della sperimentazione partita il primo dicembre in corso Cairoli e corso Cavour abbiamo deciso di prolungare la sosta breve gratuita di 30 minuti fino al termine dell’emergenza pandemica – spiegal’assessore allo Sviluppo economico e alla Mobilità, Laura Laviano -. Un’iniziativa che abbiamo messo in campo per agevolare il commercio cittadino nelle due vie della città dove è presente una maggiore concentrazione di negozi. In questi giorni verrà dato il via anche a un’azione di promozione della misura prorogata, attraverso una locandina ad hoc, grazie anche al supporto dei commercianti».

Prorogata al 30 aprile anche la gratuità per la prima ora di sosta e, successivamente, l’applicazione della tariffa oraria di 1 euro (con tariffa minima di 50 centesimi per trenta minuti di sosta) nelle fasce orarie 9-13 e 15-20, consentendo inoltre una sosta complessiva per il massimo di due ore, in piazza Vittorio Veneto.