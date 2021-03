Macerata, pronti 6,1 milioni per il Comando dei Carabinieri

MACERATA – Oltre 6 milioni per l’adeguamento sismico del palazzo che ospita la sede del Comando provinciale dei Carabinieri. Il progetto preliminare è stato approvato dalla Provincia, proprietaria dello stabile, e ora trasmesso all’Ufficio speciale di ricostruzione per il via libera definitivo.

«Aggiungiamo un altro e importante tassello nel recupero degli immobili di proprietà dell’Ente – spiega il presidente Antonio Pettinari -. In questo ultimo periodo la Provincia, per la caserma dei Vigili del Fuoco, ha appaltato l’intervento del primo stralcio relativo all’autorimessa, i cui lavori saranno consegnati nella prossime settimane, mentre è in corso la progettazione esecutiva della parte rimanente dell’edificio. Ha poi approvato il progetto di fattibilità tecnica economica per i lavori di consolidamento, miglioramento sismico, restauro e riparazione del palazzo centrale, in corso della Repubblica, e ora avviamo il percorso per arrivare quanto prima all’approvazione del progetto esecutivo per il recupero completo della Caserma dei Carabinieri. Inoltre, stiamo anche lavorando per il palazzo della Prefettura in piazza della Libertà».

Un lavoro che la Provincia svolge tutto al suo interno, anche la progettazione esecutiva del comando dei Carabinieri, infatti, sarà realizzata dall’ufficio tecnico dell’ente. I lavori di consolidamento, rinforzo e ricomposizione (per un importo complessivo di 6,1 milioni) sono stati condivisi con la Soprintendenza e riguarderanno entrambi i corpi di cui è composto il palazzo: l’ala nord che si sviluppa lungo piazza Oberdan e in via XX Settembre ed è articolata su due livelli al di sopra di un piano rialzato; l’ala ovest che affaccia su via Domenico Ricci ed è articolata su tre livelli al di sopra di un piano seminterrato; l’ala sud e l’ala ovest che affacciano su piazza Vittorio Veneto e su corso della Repubblica e sono composti da quattro livelli, caratterizzati da un portico a livello della strada.