MACERATA – Ancora un riconoscimento per l’Associazione Arena Sferisterio: il progetto dei “Cento mecenati” promosso per favorire donazioni liberali da parte dei privati, infatti, ha conquistato il terzo posto del concorso “Progetto Art Bonus dell’anno” promosso da Ales spa, (Società responsabile del programma di gestione e promozione dell’Art Bonus per conto del Ministero per la Cultura), con Promo PA Fondazione – LuBeC.

L’annuncio è stato dato questa mattina in una diretta streaming dal ministro Dario Franceschini che ha raccontato le caratteristiche del progetto e la grande adesione registrata, visto che sono state 210 le idee in gara che sono state votate sulla piattaforma del concorso.

«Abbiamo superato il mezzo miliardo di euro di donazioni con l’Art Bonus, un incentivo fiscale importante, il più forte che ci sia in Europa per favorire il mecenatismo culturale – ha detto il ministro aprendo la mattinata -. Abbiamo per questo introdotto l’Art Bonus e con il tempo i risultati sono arrivati con fondi significativi che hanno prodotto interventi per cifre molto superiori. È importante – ha concluso il ministro – che, anno dopo anno, cresca questa volontà di contribuire alla salvaguardia del patrimonio culturale sia da parte di privati cittadini, ma soprattutto da parte delle grandi imprese che per la loro competitività hanno il vantaggio nel mondo di avere l’Italia alle spalle e che in questo modo restituiscono al Paese».

Sul podio di quest’anno, oltre a Macerata che ha ottenuto 1.222 voti, si sono classificati al primo posto il restauro della “Fonte di San Francesco” promosso dal Comune di Perugia che ha ricevuto il maggior numero di voti (2.314), seguito quindi dal Kilowatt Festival 2019 dell’Associazione culturale Capotrave/Kilowatt di San Sepolcro di Arezzo (1.604 voti).