Giuramento del nuovo Presidente, che resterà in carica per i prossimi 4 anni, mentre il Consiglio per 2. Primi commenti che strizzano l'occhio alla collaborazione

MACERATA – «Sono molto emozionato, abbiamo davanti quattro anni intensi. Stanno arrivando tanti soldi dall’Europa e dal Pnrr, per cui avremo molte cose da fare nei prossimi mesi. Adesso ho cominciato a fare un giro nei vari uffici per conoscere un po’ di dipendenti e verificare i loro problemi e sono pronto a questa nuova avventura. Poi penseremo alle deleghe».

Ha indossato la fascia blu per la prima volta davanti al consiglio provinciale il nuovo presidente della Provincia Sandro Parcaroli che, questa mattina (10 gennaio), ha giurato fedeltà alla Repubblica. Un passaggio ufficiale a cui è seguito l’insediamento dei consiglieri, eletti il 19 dicembre scorso che resteranno in carica per i prossimi due anni (a differenza del presidente che verrà rieletto tra quattro anni) o nel caso di scadenza del loro mandato nei rispettivi Comuni. I consiglieri provinciali, infatti, sono stati eletti sono tra sindaci e consiglieri comunali in carica.

Una seduta formale in cui ancora non si è entrati nel vivo dei temi, che saranno calendarizzati nelle prossime settimane, ma in cui diversi consiglieri hanno ribadito la voglia di collaborare per il bene dell’intero territorio. «Tornare sui banchi della Provincia dopo 30 anni, è molto emozionante – ha detto il sindaco Fiuminata, Vincenzo Felicioli -. Personalmente sono qui perché voglio rappresentare tutto il territorio, superando le divisioni tra montagna, costa e collina, senza ovviamente dimenticare l’area del cratere che sta soffrendo ancora molto». Attenzione catturare i fondi del Pnrr per il sindaco di Appignano e consigliere di opposizione, Mariano Calamita, nell’interesse di tutti i 55 Comuni. Ha voluto ringraziare, invece, l’ex presidente della Provincia, Antonio Pettinari, Claudio Morresi (presidente del consiglio comunale a Civitanova e consigliere di maggioranza). «Credo che sia doveroso – ha detto – perché ha svolto una presidenza attiva e sempre vicina agli amministratori». Ringraziamento a cui si è aggiunto anche Parcaroli.

Il giuramento di Sandro Parcaroli come presidente della Provincia

Più diretto il sindaco di Treia e consigliere di opposizione, Franco Capponi. «La Provincia ha perso molta della sua energia socio-economica, che va recuperata – ha precisato -. Ho sentito molto parlare di collaborazione e noi siamo pronti a farla, ma il pallino sta in mano a lei presidente e se questa aula diventerà un’aula politica noi, ovviamente, saremo dalla parte opposta. Quindi al di là delle belle parole, ora queste andranno supportate dai fatti».