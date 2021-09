Macerata, il prefetto Ferdani incontra il maggiore Perrone delle Fiamme Gialle

Presenti anche il colonnello Falco, il colonnello Montagna, il capitano Fuscellaro. Il prefetto ha ringraziato la Guardia di Finanza per l'attività «costante» contro ogni forma di abusivismo

MACERATA – Incontro tra il comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Falco, il colonnello Montagna, il capitano Fuscellaro, e il maggiore Perrone con il prefetto Ferdani. Il maggiore Perrone assumerà presto la direzione del Gruppo presso il comando Provinciale di Macerata.

In occasione dell’incontro il prefetto ha ringraziato il Comandante e gli Ufficiali delle Fiamme Gialle per la costante attivitrà che è stata svolta a tutela della legalità economica, contro ogni forma di abusivismo e per l’azione di contrasto finalizzata ad evitare infiltrazioni da parte della criminalità nel tessuto produttivo, a tutela del mondo imprenditoriale.