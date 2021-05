Macerata, precipita dal balcone di casa. Grave un 18enne

Il ragazzo, che ha fatto un volo di 8 metri, è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale regionale Torrette di Ancona. La Polizia sta cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente

Macerata – È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Torrette di Ancona, il 18enne che ieri sera, domenica 16 maggio, è caduto dal balcone della sua abitazione in via Cioci. L’incidente si è verificato intorno alle 23 e ora la Polizia sta cercando di ricostruire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.

I soccorsi sono arrivati nel giro di pochi minuti, ma i medici della Croce Verde, viste le condizioni del ragazzo, hanno richiesto il trasferimento ad Ancona. L’eliambulanza è atterrata, intorno alle 23.30, nella piazzola attrezzata per il volo notturno allestita dietro il cimitero. Il ragazzo ha fatto un volo di oltre otto metri e le sue condizioni sono gravi.