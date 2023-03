Macerata, la polizia locale sequestra frutta e verdura e la devolve alla Caritas

MACERATA – Casse di frutta, agrumi e mele, sono state sequestrate a un venditore abusivo, a cui è stata anche elevata una sanzione amministrativa di 500 euro, dal nucleo di polizia commerciale della Polizia locale di Macerata. I prodotti sequestrati, essendo deperibili e beni fungibili, sono stati devoluti alla Caritas cittadina.



L’operazione, condotta dal sostituto commissario Nicola Felicani, è avvenuta nel giorno di mercato, durante un’operazione di controllo finalizzata sia alla tutela dei commercianti e degli ambulanti che agiscono nel rispetto della legge sia dei consumatori. «Innanzitutto mi complimento per l’attività di lavoro portata a termine – interviene il comandante della Polizia locale Danilo Doria -. È un messaggio chiaro per chi vuole operare in maniera abusiva sul territorio comunale, non è opportuno farlo sia a tutela di tutti gli operatori sia in commercio a sede fissa sia ambulante».



«Il rispetto della legge e dei regolamenti prima di tutto – dice l’assessore alla Sicurezza Paolo Renna -. Grazie all’attività capillare in cui gli agenti della Polizia locale sono impegnati quotidianamente riusciamo a garantire la sicurezza e la dovuta attenzione alle regole anche in campo commerciale per debellare la concorrenza sleale nei confronti di chi agisce legalmente». «La collaborazione tra le attività produttive e la polizia locale è ormai consolidata – afferma l’assessora alle Attività produttive Laura Laviano -. Ringrazio il comandante e tutto il suo corpo per intervenire sempre in maniera puntuale e professionale tutelando sia il commercio che i cittadini».



Il venditore, a cui sono state contestate violazioni agli articoli 63 e 72 della legge regionale 22/2021 che disciplina l’attività commerciale e 6 e 21 del Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, si trovava con il proprio furgone nei pressi del Foro Boario di Villa Potenza dove si svolge il mercato, zona nella quale il commercio ambulante è vietato.