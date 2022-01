Macerata, rinviato il primo consiglio comunale dell’anno. Ricotta: «Nessun atto da parte di una giunta che fa solo annunci»

MACERATA – Il primo mese dell’anno si chiuderà senza alcuna seduta del consiglio comunale. La riunione dei capigruppo, convocata ieri (18 gennaio), infatti, ha deciso di rinviare tutto a febbraio. E il capogruppo del Pd, Narciso Ricotta, individua precise responsabilità: «La mancanza di atti amministrativi da parte della giunta».

«Di fronte a una valanga di annunci quotidiani e di progetti futuribili che dovrebbero cambiare la città, l’inadeguatezza di questa amministrazione si vede dal fatto che queste idee non diventano atti amministrativi, delibere, appalti e poi cantieri – precisa Ricotta -. Tanto è vero questo che, nonostante la lunga pausa natalizia, il primo consiglio comunale del 2022 è stato rinviato perché non c’era alcuna delibera proposta dall’amministrazione».

La prima seduta dell’anno si sarebbe dovuta tenere lunedì e martedì prossimi (24 e 25 gennaio) e, invece, tutto è stato rinviato. I capigruppo si riuniranno nuovamente il 27 gennaio per decidere l’ordine dei lavori della prossima seduta che, quindi, andrà a finire a febbraio.

«Dopo la pausa natalizia c’è sempre stato un fitto ordine del giorno, perché le cose da discutere sono molte – conclude il capogruppo Dem – e, invece, questa volta non c’era alcuna delibera della giunta, solo atti e mozioni da parte delle opposizioni e, la riunione dei capigruppo, ha deciso di rinviare la seduta. Questo delinea un quadro esclusivamente propagandistico e non di concretezza, perché amministrare significa trasformare i progetti in atti concreti che, finora, non si vedono».