Macerata, dal Pnrr 15 milioni per 8 progetti tra contrada Torregiana e la zona di Fontescodella

MACERATA – Un finanziamento di 15 milioni di euro per il progetto di riqualificazione che riguarda contrada Torregiana e la zona di Fontescodella. Anche il progetto del Comune di Macerata è stato inserito nel decreto con cui il ministro delle Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha assegnato fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per attuare il Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PinQua).

Gli interventi inseriti nel progetto sono otto e, a Macerata, sono stati assegnati 14 milioni 994.436 euro. Gli otto interventi sono: il recupero della facciata dell’ex chiesina di Santa Maria in Torresana, da trasformare in edicola votiva incastonata in una nuova struttura vetrata da adibire a casa del parco e museo iconografico della storia urbana della città; il recupero e la valorizzazione della fonte di Santa Maria Maddalena (o delle Grazie) come luogo di sosta e socializzazione lungo il cosiddetto percorso verde; il restauro e la riapertura della grotta sotterranea aperta sul retro dell’Ecobar; la realizzazione del «laboratorio colture autoctone»; impianti sportivi all’aperto; la realizzazione degli alloggi Erp nell’area ex Cus in via Valerio; il restauro e il recupero residenziale dell’ex fabbrica metalmeccanica nei pressi della ferrovia; la realizzazione di quattro passerelle pedonali per il superamento in quota delle intersezioni viarie, assicurando sia la continuità del percorso pedonale, sia l’integrazione delle varie porzioni di verde pubblico.

«Siamo molto soddisfatti per questo importante risultato considerato che sono partiti da zero e in poco tempo e col personale ridotto hanno proposto tre progetti di qualità – ha detto l’assessore all’urbanistica, Silvano Iommi –. Ci auguriamo che ci sia la possibilità di finanziare anche le altre due proposte presentate dal Comune con lo stanziamento del miliardo aggiuntivo che è stato annunciato dal ministero»