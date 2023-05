Macerata, parco e piazza nell’area delle ex Casermette: lavori per 1 milione di euro

MACERATA – La giunta comunale maceratese ha approvato la delibera relativa al progetto esecutivo proposto da Cassa Depositi e Prestiti, per un valore di un milione di euro, per la realizzazione delle opere di riqualificazione e recupero dell’area delle ex Casermette.

«Obiettivo dell’amministrazione è la riqualificazione urbana dell’area delle ex Casermette non solo sotto il profilo scolastico ma implementando la fruibilità collettiva dell’intera zona tramite la realizzazione di aree verdi, parco giochi e, appunto, una piazza – ha commentato il sindaco Sandro Parcaroli -. Ciò permetterà di dotare i quartieri limitrofi ad alto tasso residenziale di spazi verdi e luoghi deputati alla socialità e all’aggregazione».

«Con l’approvazione del progetto esecutivo proposto da Cassa Depositi e Prestiti andiamo a completare, con grande soddisfazione, le opere di urbanizzazione dell’area delle Casermette – ha aggiunto l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Marchiori -. All’atto del nostro insediamento la situazione complessiva del polo scolastico presentava numerose criticità che via via abbiamo risolto: è stata realizzata l’area parcheggio all’ingresso della Dante Alighieri, è stata recintata l’area non edificata mettendola in sicurezza ed è stato demolito l’ultimo fabbricato. Ora verrà realizzato il tanto atteso parco pubblico che accompagnerà tutta l’area sino alle nuove piscine in cui studenti e famiglie potranno trascorrere momenti di relax».

Ex Casermette, l’intervento

Nel dettaglio, il progetto prevede la realizzazione di un parco urbano con area giochi dedicata prevedendo la rimozione di alberature e siepi ammalorati, in avanzato stato di degrado o con rilevanti criticità e la messa a dimora di nuove piante, arbusti e tappeto erboso. Sarà realizzata anche una piazza, in corrispondenza della fermata degli autobus, in prossimità dell’originaria piazza d’armi. L’area, il cui progetto è stato pensato con appositi accorgimenti volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, sarà pensata come spazio per iniziative di socializzazione, idoneo anche a ospitare manifestazioni ed eventi.