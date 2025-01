Macerata ottiene un finanziamento regionale per le iniziative di valorizzazione dell’agroalimentare

MACERATA – Primo in graduatoria sui 13 progetti ammessi, il Comune di Macerata si è aggiudicato un finanziamento regionale di 30 mila euro del Bando per il sostegno delle iniziative promozionali e di valorizzazione del settore agroalimentare. Come già nelle precedenti edizioni, tali risorse andranno a coprire il 70% delle spese sostenute per la manifestazione “Evo – I linguaggi della Tipicità”, appuntamento promosso dell’Assessorato allo Sviluppo Economico. L’evento, alla sua quarta edizione, si è svolto dal 5 al 7 dicembre scorsi con grande successo e partecipazione di pubblico. Il finanziamento riguarda anche le due tappe di avvicinamento alla tre giorni di incontri, mostre, degustazioni e show cooking: la presenza della Città al “Tipicità Festival” di Fermo nel mese di marzo e l’“Aperitivo Macerata”, contest enogastronomico e social svoltosi a maggio in occasione dei festeggiamenti per la Festa della Città che ha coinvolto dieci locali cittadini in una sfida all’ultimo aperitivo, a colpi di like e stories, che avesse come protagonista un prodotto tipico della tradizione maceratese.

Macerata è stata dunque premiata per aver pienamente raggiunto l’obiettivo del bando, consistente nello sviluppo di strategie per la valorizzazione delle eccellenze regionali marchigiane attraverso il coinvolgimento dei principali soggetti delle produzioni enogastronomiche regionali e della relativa distribuzione tramite gli operatori della ristorazione.

«Ci siamo aggiudicati, classificandoci primi – e per questo ringrazio gli Uffici comunali -, un bando regionale importante che promuove uno degli obiettivi che, questa Amministrazione, fin dal suo insediamento, persegue: la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari locali – ha commentato l’assessore allo Sviluppo Economico Laura Laviano -. Macerata, insieme a Tipicità, per il quarto anno consecutivo, è stata in grado di proporre un appuntamento in grado di unire vari ambiti come il settore agroalimentare, l’artigianato, il turismo, la cultura, creando sinergie tra innovazione, sostenibilità e tradizione. Un appuntamento inedito, nuovo e in continuo sviluppo che guarda al futuro e che si è consolidato come evento di punta del panorama regionale».