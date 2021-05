Macerata, ospitavano stranieri senza averlo comunicato: multate tre persone

MACERATA – Persone straniere ospitate in casa senza averlo comunicato all’autorità, sovraffollamento negli appartamenti rispetto a quanto previsto dalle schede di abitabilità e abusi edilizi. Sono andate avanti per oltre sei mesi le attività di controllo della polizia locale, in accordo con la Polizia e i Carabinieri del Nucleo tutela del lavoro: 38 le persone controllate complessivamente e cinque le abitazioni, due in centro e tre in periferia. Il proprietario di un appartamento è stato multato per anomalia urbanistica, mentre due persone non in regola dovranno presentarsi all’Ufficio immigrazione.

«Il nostro compito è garantire il rispetto delle normative sull’occupazione degli edifici e prestare attenzione delle norme igienico sanitarie che sono una delle prerogative dei regolamenti comunali – spiega il comandante della polizia locale, Danilo Doria -. Per questo da novembre ad aprile abbiamo avviato una serie di controlli, uno anche grazie all’ispettore Giuseppe Battista che ha raccolto la segnalazione di un residente, su tutto il territorio comunale. Cinque le abitazioni controllate e, in due, sono stati riscontrati fenomeni di sovraffollamento con un numero maggiore di persone all’interno degli edifici rispetto alla scheda di abitabilità del fabbricato. Situazioni che sono state segnalate all’autorità competente».

I controlli, che hanno riguardato anche gli abusi edilizi, le condizioni di igiene e la sicurezza, sono stati eseguiti su segnalazione dell’Ispettorato del lavoro e dei cittadini che hanno evidenziato al comando della polizia locale situazioni anomale. «Altre tre sanzioni sono state elevate per la mancata comunicazione di ospitalità di soggetti stranieri, così come previsto dall’articolo 7 del Testo unico sull’immigrazione – continua il comandante Doria -. Trentotto le persone controllate complessivamente, mentre sono due i soggetti non in regola ai quali è stato effettuato un biglietto di invito a presentarsi all’Ufficio immigrazione. Una sanzione è stata elevata al proprietario di uno degli immobili per una anomalia urbanistica e sono al vaglio dell’Ispettorato del lavoro alcune posizioni lavorative dei soggetti controllati».

Un ringraziamento al lavoro continuo fatto dagli agenti della polizia locale è arrivato dall’assessore Paolo Renna che ha sottolineato come «queste operazioni permettono che il Comune controlli tutte quelle situazioni che possono risultare non conformi alla legge e che aumentano spesso la percezione di insicurezza. Per questo invitiamo i cittadini a segnalare eventuali situazioni agli uffici preposti».