Macerata, nuova ordinanza per regolare la movida del giovedì. «Garantire vivibilità e decoro urbano»

MACERATA – «Il provvedimento si è reso necessario per garantire le condizioni di vivibilità e decoro urbano, con riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, dato che durante le ultime serate del giovedì sono state registrate situazioni di grave incuria e degrado del territorio e dell’ambiente comunale». Queste le motivazioni contenute nell’ordinanza firmata ieri mattina dal sindaco Sandro Parcaroli per regolamentare la movida del giovedì sera e che entrerà in vigore da stasera (21 ottobre).

Così come successo per il precedente provvedimento (scaduto sabato scorso) anche questo durerà un mese: fino al 21 novembre. Nessuna restrizione per quanto riguarda la chiusura dei locali perché, questa volta, l’amministrazione si è concentrata in particolare sulla musica che potrebbe disturbare i residenti e sullo stop all’alcol nelle ore notturne. I provvedimenti previsti dal sindaco (validi solo per le serate del giovedì) prevedono che, dalla mezzanotte alle 6 di venerdì mattina, dovrà essere abbassata la musica in modo che non possa essere udita dall’esterno dei locali. Dalle 2 di notte alle 6 del mattino, sono vietate la vendita per asporto e la somministrazione per il consumo al tavolo delle bevande alcoliche su tutto il territorio comunale.

Dalla mezzanotte alle 6, inoltre, è vietata la vendita da asporto di qualsiasi bevanda contenuta in contenitori di vetro e di alluminio con riferimento a tutti i tipi di attività. Nello stesso orario è vietato a chiunque detenere qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie o contenitori di vetro o alluminio su tutto il territorio comunale. Tutti i giovedì, dalle 22 fino alle 2 del giorno successivo, viene confermata la chiusura alle auto che non potranno entrare in centro da via don Minzoni.