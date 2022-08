MACERATA – Sono oltre un migliaio i ragazzi che hanno preso parte agli Open Day estivi dell’Università di Macerata che si sono snodati nell’arco di due giornate, 28 luglio e 25 agosto, nel cortile di via Garibaldi e nell’adiacente Orto dei Pensatori. Una occasione per conoscere i corsi di laurea triennali e a ciclo unico, i corsi magistrali, ma anche i servizi, le procedure, le scadenze, le borse di studio ed i benefits messi a disposizione dall’Ateneo.

Una offerta formativa che ha suscitato grande entusiasmo e interesse tra le future “matricole”, accorse anche da fuori regione (Abruzzo, Umbria, Lazio, Toscana, Puglia, Lombardia e Sicilia) per iscriversi all’Università di Macerata, una delle più antiche Università italiane e la più antica delle Marche (fondata nel 1290), che spazia dalle scienze umane e sociali alle nuove tecnologie.

Il rettore in carica UniMc Francesco Adornato

«L’emozione è un tratto costitutivo dell’Ateneo, quest’anno l’abbiamo declinata pubblicamente» ha detto il rettore in carica Francesco Adornato riferendosi al leitmotiv scelto per la campagna informativa delle due giornate di orientamento, “Emozione”. «Credo che a conclusione del mandato rettorale – ha aggiunto – si può affermare che ciò che ha vibrato molto è proprio l’emozione: l’emozione di stare insieme anche quando la presenza non era consentita, l’emozione di vedersi per strada e di raccontarsi, l’emozione è ciò che ha connotato il rapporto con gli oltre 10mila studenti di questi sei anni di mandato e questo non va mai dimenticato». Presente all’Open Day anche John Francis McCourt il nuovo rettore eletto dell’Università di Macerata.

Fiore all’occhiello dell’Ateneo, come ha evidenziato la delegata all’orientamento Pamela Lattanzi le attività che accompagnano lo studente lungo tutto il percorso accademico, dai servizi pensati per il benessere della persona alla consulenza psicologica e orientativa, dal life coach al progetto inclusione, dalle attività formative per lo sviluppo di competenze trasversali alla preparazione al mondo del lavoro e alla promozione dell’imprenditorialità giovanile.

Specializzata in scienze umane e sociali, l’Università di Macerata offre 13 corsi di laurea triennale, due a ciclo unico e 15 magistrali. Di recente attivazione, sono il corso triennale in lingua inglese in studi giuridici comparati “International, European and Comparative Legal Studies, e il percorso in “Consulente giuridico per lo sport”. Il corso di laurea magistrale in storia è diventato “Storia e archeologia per l’innovazione”. Di estrema attualità anche la rinnovata offerta in ambito economico, con materie che spaziano tra sostenibilità, cyber security e blockchain. A completamento, quattro corsi internazionali tenuti in lingua inglese nei settori delle scienze politiche, dell’economia e finanza, del diritto internazionale e del management turistico nonché corsi a titolo doppio o multiplo in gemellaggio con Atenei di Francia e Polonia.

Alcuni momenti dell’Open Day all’Università di Macerata

La Scuola di Studi Superiori “Giacomo Leopardi” ha aperto fino al 12 settembre le selezioni dei migliori diplomati e laureati triennali, ai quali offre percorsi di studio innovativi e interdisciplinari, oltre all’esenzione dal pagamento delle tasse e la possibilità di alloggiare gratuitamente all’interno delle residenze universitarie.

Anche quest’anno l’Università di Macerata offre numerose agevolazioni ai suoi iscritti. Sono stati infatti pubblicati sul sito unimc.it i bandi relativi alle borse di studio che integrano l’offerta dell’Erdis. Sono disponibili 20 borse da 3.500 euro riservate agli studenti con meno di trent’anni, dieci per chi si immatricola al primo anno di un corso di laurea triennale o a ciclo unico, altre 10 borse per chi si iscrive per la prima volta al primo anno a un corso di laurea magistrale. La scadenza per presentare entrambe le domande è al 30 settembre 2022.

Alcuni momenti dell’Open Day all’Università di Macerata

UniMC dispone anche di esenzioni per merito o per reddito. La No tax area prevede, infatti, per tutti gli iscritti con un Iseeu pari o inferiore a 24 mila euro, l’esonero totale delle tasse. Gli esoneri per merito, invece, sono riservati agli studenti diplomati con almeno 90/100, agli studenti laureati triennali nei termini che si iscrivono a tempo pieno ad un corso di laurea magistrale e agli studenti che si iscrivono a tempo pieno ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico avendo conseguito tutti i crediti formativi previsti per i primi quattro anni dalla data del 10 agosto. Sono già circa 2.000 le domande pervenute.