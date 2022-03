Macerata, oltre due milioni di tasse da incassare. Partono gli accertamenti

Il Comune pronto a muoversi per recuperare quanto dovuto tra Imu, Tasi e Tari. Non pagate anche multe per violazioni al codice della strada per quasi 400mila euro

MACERATA – Oltre due milioni di tasse non versate, dopo gli accertamenti, il Comune pronto a battere cassa per riscuotere quanto dovuto. Dalle verifiche effettuate dal funzionario responsabile dei tributi comunali, dal primo gennaio al 31 dicembre 2021, infatti, è emerso che le maggiori violazioni riguardano l’Imu, dove sono stati emessi 1.031 accertamenti per 1.563.888 euro non versati, per la Tari sono, invece, 1.546 gli accertamenti emessi per complessivi 416.127,82 euro e per la Tasi sono 403 gli accertamenti prodotti per 138.673 euro.

Oltre due milioni di euro che mancano nelle casse comunali e che segnalano da un parte le difficoltà di una fetta della popolazione nel pagare quanto dovuto, ma anche come qualcuno provi a sottrarsi volontariamente ai propri obblighi. A questi vanno aggiunti anche le 1.131 ingiunzioni fiscali relative al recupero delle sanzioni al codice della strada, emesse dal comando della polizia locale, per altri 397.873,18 euro.

Soldi che non verranno incassati integralmente perché, come spiega l’assessore ai tributi Marco Caldarelli, «al complessivo accertato deve essere tolto un 30% relativo a contenziosi o richieste di esenzione che potrebbero arrivare. Ma le cifre restano comunque alte e l’attività di accertamento, seppur non gradita, è necessaria per tutelare i tanti cittadini che pagano regolarmente».