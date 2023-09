Macerata, nuovo magistrato in Procura: si è insediato oggi Francesco Carusi

MACERATA – Nuovo arrivo in Procura a Macerata, questa mattina si è insediato il sostituto procuratore Francesco Carusi. 41 anni, originario di Loreto Aprutino in Abruzzo, Carusi arriva dalla Procura di Lanciano dove ha prestato servizio per cinque anni (nell’Ufficio del tribunale abruzzese era arrivato nel 2018, di prima nomina). Il suo arrivo a Macerata era atteso da mesi ma il Csm aveva sospeso il trasferimento per evitare una scopertura di organico nell’ufficio giudiziario di Lanciano.

Il sostituto procuratore Francesco Carusi

Arrivato da qualche giorno in città, questa mattina ha prestato giuramento dinanzi al Tribunale collegiale presieduto dal giudice Andrea Belli e ha poi preso possesso del suo ufficio al quarto piano del Palazzo di giustizia. Insieme al collega Claudio Rastrelli si occuperà, in particolare, dei reati contro la pubblica amministrazione, edilizia e ambiente.

Con il suo arrivo i magistrati in servizio in Procura a Macerata sono nove, sei uomini e tre donne: il procuratore Giovanni Fabrizio Narbone e i sostituti Rastrelli, Stefania Ciccioli, Rosanna Buccini, Enrico Riccioni, Vincenzo Carusi, Rita Barbieri, Enrico Barbieri e da oggi, Francesco Carusi.

(Nella foto da sinistra: Stefania Ciccioli, Rosanna Buccini, Giovanni Fabrizio Narbone, Francesco Carusi, Enrico Barbieri, Rita Barbieri, Enrico Riccioni e Claudio Rastrelli)