Macerata, nuovo bando per l’assistenza domiciliare degli ultra 65enne

MACERATA – Nuovo bando per l’assistenza domiciliare a favore degli ultra 65enni non autosufficienti, residenti in uno nei nove comuni dell’Ambito Territoriale Sociale 15 (Appignano, Corridonia, Macerata, Mogliano, Montecassiano, Petriolo, Pollenza, Treia e Urbisaglia).



«Il servizio di assistenza domiciliare SAD in questione è finalizzato a favorire la permanenza dell’anziano nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la sua qualità della vita e quella della famiglia di appartenenza poiché si favorisce l’attivazione e il suo rafforzamento in termini di ore di assistenza personale e a evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in case di riposo e residenze protette», spiega l’amministrazione.



Il servizio è gratuito e le prestazioni domiciliari riguardano l’aiuto per le attività domestiche, per la cura della persona e per i pasti e per mantenere e favorire l’integrazione sociale e per il sostegno della persona nelle attività giornaliere.



«Il bando 2025 porta con sé una grande novità – interviene la vice sindaca e assessora ai Servizi sociali

del Comune di Macerata, capofila dell’Ambito Territoriale sociale n. 15, Francesca D’Alessandro-. Infatti, fino allo scorso anno il servizio veniva erogato soltanto agli anziani affetti da demenza mentre ora, a questi, si aggiungono anche gli anziani over 65 in condizione di non autosufficienza. Questa decisione nasce dall’esigenza di rispondere alle reali necessità dei nostri cittadini più fragili, garantendo loro un sostegno adeguato e, soprattutto, rispettoso della loro dignità. È essenziale mantenere le persone nel proprio domicilio, dove possono sentirsi al sicuro, circondate dalle proprie memorie, dai propri affetti e dai loro luoghi del cuore. Infatti, l’assistenza domiciliare non solo consente di preservare la qualità della vita dei nostri anziani, ma sostiene anche le famiglie, offrendo loro la possibilità di prendersi cura dei propri cari senza dover ricorrere a strutture residenziali».

E prosegue: «L’aiuto che viene offerto non si limita semplicemente a servizi pratici come la cura personale o l’assistenza domestica ma garantisce anche un supporto sociale, affinché ogni anziano possa sentirsi parte attiva della propria comunità e non venga mai escluso grazie al nuovo approccio inclusivo e personalizzato. Il nostro obiettivo è che ogni anziano possa ricevere il supporto necessario per vivere con dignità e serenità nel proprio ambiente familiare».



La domanda di accesso al SAD deve essere presentata al PUA (Punto Unico di Accesso integrato ATS 15 – Distretto sanitario di Macerata) che si trova in largo Belvedere Sanzio, 1 a Macerata.

Per accedere al SAD è necessario presentare, la seguente documentazione: certificato di invalidità civile che attesti la parziale o totale non autosufficienza, la dichiarazione Sostitutiva Unica che attesti l’Isee e la disponibilità ala valutazione dell’assistente sociale dell’ATS 15. Il servizio è gratuito fino ad un Isee pari a 18.000 euro.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’assistente sociale del PUA ATS 15- Distretto Macerata su appuntamento da fissare telefonando ai numeri 0733.256291-344 o scrivendo una e – mail a ambitosociale@comune.macerata.it , o allo sportello InformAnziani IRCR “Social Point”, in piazza Mazzini 37 – 38 a Macerata (tel. 0733.263026) e infine, all’Ufficio di Promozione Sociale (UPS) presente nei Servizi Sociali, in ognuno dei nove Comuni dell’ATS 15.

Il bando completo nei siti www.ats15.it e www.comune.macerata.it