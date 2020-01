Notte di San Silvestro, raffica di controlli nel Maceratese: tre denunciati

Sessanta sono stati i militari impegnati in occasione della notte di San Silvestro per garantire lo svolgimento dell’ultimo dell'anno

MACERATA- Guida in stato di ebrezza, possesso di hashish, sequestro di armi e oltraggio a pubblico ufficiale: raffica di controlli in tutta la Provincia a opera dei carabinieri del Comando provinciale di Macerata.

Sessanta sono stati i militari impegnati in occasione della notte di San Silvestro agli ordini del colonnello Michele Roberti, Comandante provinciale dei carabinieri di Macerata, per garantire lo svolgimento dell’ultimo dell’anno in totale sicurezza. Tre le persone denunciate e una deferita in stato di libertà; sequestrate anche venti armi e varie munizioni nell’abitazione di un 60enne.

I militari della Compagnia di Tolentino hanno deferito in stato di libertà, per evasione, una donna di nazionalità romena, sottoposta a detenzione domiciliare, in quanto è stata sorpresa fuori dalla propria abitazione senza autorizzazione. I carabinieri guidati dal capitano Giacomo De Carlini hanno anche denunciato a piede libero un giovane nordafricano. Il ragazzo infatti, la scorsa notte, ha minacciato e offeso due carabinieri che erano intervenuti in un locale di Passo San Ginesio dove era stata segnalata la presenza molesta del denunciato. L’uomo infatti, in preda ai fumi dell’alcol, aveva iniziato a infastidire gli ospiti e, non appena sono arrivati i militari, il cittadino straniero ha iniziato a pronunciare parole oltraggiose e minacciose verso gli uomini in divisa. Per questo motivo è stato segnalato alla Procura di Macerata. La festa di Capodanno è poi continuata nella massima tranquillità.

I militari della sezione Radiomobile del Norm di Macerata invece hanno denunciato a piede libero un cittadino tunisino per guida in stato di ebbrezza e un altro cittadino extracomunitario perché durante un controllo è stato trovato in possesso di quantità di hashish destinate alle spaccio.

A Civitanova invece i carabinieri, guidati dal capitano Massimo Amicucci, hanno eseguito un sequestro amministrativo di armi nell’abitazione di un 60enne residente in Provincia. A seguito di alcune denunce, avvenute all’interno del contesto familiare, i militari hanno posto sotto sequestro venti armi, legalmente detenute, tra carabine, fucili e pistole oltre a numerose munizioni.

I militari impegnati nei controlli sono infine intervenuti in alcuni locali del Maceratese per sedare alcune liti che si sono generate per futili motivi.