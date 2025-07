Macerata, Notte dei Saldi e dei Musei. Commercianti centro storico: «Occasione per riscoprire la bellezza»

MACERATA- Tutto pronto per la Notte dei Saldi e la Notte dei Musei: quando commercio, cultura e divertimento si incontrano nel centro storico, un doppio appuntamento organizzato per sabato 5 luglio con il patrocinio del comune di Macerata. La città si accenderà con una serata speciale che unirà il piacere dello shopping con l’emozione della cultura, trasformando il centro storico in un grande spazio aperto da vivere, scoprire e condividere. La Notte dei Saldi non è solo l’occasione per approfittare di grandi offerte, ma un modo per coinvolgere tutta la cittadinanza in un’atmosfera fatta di bellezza, musica e partecipazione. I locali proporranno musica dal vivo, le vetrine si accenderanno di iniziative speciali e l’intero centro diventerà luogo di incontro e vitalità.

Contemporaneamente, la Notte dei Musei aprirà le porte di tre importanti luoghi della cultura cittadina: il Palazzo Buonaccorsi, la Torre Civica e il Museo di Scienze Naturali (quest’ultimo con ingresso gratuito). Un’occasione concreta per far dialogare commercio e cultura, in un percorso che punta a una crescita condivisa e duratura.

Il centro storico torna ad avere un ruolo centrale tra shopping e cultura: non è solo passato ma anche presente

A rendere possibile questo evento è stata la collaborazione tra l’Associazione Commercianti del Centro Storico e l’Assessore Katiuscia Cassetta, che insieme hanno costruito un evento capace di mettere in relazione valori, persone e visioni. Un’iniziativa che rappresenta la continuità di un percorso che sta restituendo significato e centralità al centro storico. Un cammino fatto di collaborazione concreta, che coinvolge i commercianti e tutta la cittadinanza affermano i promotori. Non mancheranno le attenzioni per i più piccoli, con delle sorprese dedicate ai bambini, pensate direttamente dai commercianti di corso Matteotti: zucchero filato, popcorn,, truccabimbi e altre attività che renderanno speciale la serata anche per le famiglie.

La Notte dei Saldi e dei Musei è più di un evento: è un messaggio chiaro. Il centro storico non è solo il passato, ma uno spazio attivo, presente, capace di dare valore al quotidiano e generare nuove opportunità per tutti. Con un gesto semplice possiamo renderlo più vivo, più colorato, più nostro. Dimostriamo, insieme, che siamo cittadini che amano davvero il cuore della propria città.

Giuseppe Romano, presidente dell’Associazione Commercianti del Centro Storico di Macerata, ha sottolineato l’importanza di questo doppio appuntamento che renderà speciale la notte del 5 luglio: «Chiedo alla comunità di esserci, di partecipare, di dimostrare con la propria presenza che Macerata ama davvero il suo centro storico. Ne sono certo: questa città ha a cuore il suo cuore antico, e insieme possiamo farlo rivivere come merita. La Notte dei Saldi e dei Musei nasce proprio da questo spirito, commercianti, comune e cittadini uniti per creare una serata speciale. Musei aperti, musica nei locali, pop-corn, zucchero filato, truccabimbi… un’occasione per stare insieme e per riscoprire la bellezza del centro».