Macerata, trasferimento 80 dipendenti dal centro: Provincia e commercianti insieme

MACERATA- A Macerata, nelle ultime settimane, era circolata una voce capace di creare preoccupazione: il possibile trasferimento di circa 80 dipendenti provinciali dagli edifici storici del centro storico per consentire lavori di restauro e ristrutturazione. Un’ipotesi che, se confermata, avrebbe potuto colpire duramente il cuore economico della città, riducendo l’afflusso quotidiano di persone e mettendo in difficoltà tante attività commerciali che, ogni giorno, resistono e investono per mantenere vivo il centro.

Il grido dall’allarme dell’Associazione Commercianti del Centro Storico

L’Associazione Commercianti del Centro Storico, guidata dal presidente Giuseppe Romano, ha lanciato un forte grido d’allarme, chiedendo un confronto immediato. La provincia di Macerata ha raccolto quell’appello con prontezza e senso di responsabilità, nella convinzione che laddove esista una reale necessità e la volontà dei diretti interessati, vada creato un tavolo di confronto stabile e trasparente.

Autorizzato dal presidente della provincia Sandro Parcaroli, il vicepresidente Luca Buldorini, con delega al Patrimonio e all’Ufficio Tecnico, ha convocato l’incontro già l’8 agosto, dimostrando la volontà di agire non solo come amministratore tecnico, ma come rappresentante politico impegnato a difendere il centro storico e il tessuto economico cittadino.

Luca Buldorini, vicepresidente della provincia di Macerata con delega al patrimonio ha sottolineato l’importanza del centro storico, cuore pulsante: «Sento la responsabilità di fare in modo che ogni intervento di restauro diventi un’opportunità di crescita e non un danno per chi lavora e investe qui. Non possiamo permettere che i cantieri si trasformino in un boomerang per l’economia locale».

Dal confronto è nata l’istituzione di un tavolo tecnico permanente tra provincia e commercianti del centro storico. Un organismo consultivo, con funzioni di ascolto, coordinamento e proposta, che permetterà ai commercianti di essere protagonisti diretti delle scelte che riguardano viabilità, accessibilità e gestione dei cantieri. Un sistema che consentirà di valutare i dati e le diverse situazioni in maniera oggettiva e non pretestuosa, nell’interesse di tutti i cittadini e di tutti i portatori legittimi di interesse che hanno a cuore la Città di Macerata.

Il presidente dell’Associazione Commercianti del Centro Storico di Macerata ha evidenziato: «Mai prima d’ora i commercianti erano stati chiamati a partecipare così attivamente alle decisioni che incidono sul loro lavoro. L’ipotesi di spostare 80 persone dagli uffici storici avrebbe avuto effetti devastanti, ma ora, grazie all’apertura della Provincia e all’iniziativa del vicepresidente Buldorini, saremo parte attiva e non semplici spettatori».

Le rassicurazioni di Buldorini

Luca Buldorini sul possibile spostamento ha assicurato: «Faremo tutto il possibile – se non il necessario – per ridurre al minimo, o evitare del tutto, il trasferimento di personale. È una sfida che vogliamo affrontare insieme: provincia, commercianti e cittadini».

Buldorini ha poi voluto chiarire che l’istituzione del tavolo tecnico permanente non è limitata al centro storico, ma rappresenta uno strumento messo a disposizione per tutta la città e per l’intera provincia, ogni volta che se ne riscontri la necessità e laddove vi sia la volontà dei rappresentanti di discutere e confrontarsi su scelte di responsabilità: «Questo tavolo tecnico non è un favore, ma un atto di responsabilità istituzionale. Trasformiamo una potenziale difficoltà in un’occasione di crescita e collaborazione. Il centro storico deve restare vivo anche durante i lavori. La provincia sarà sempre al fianco di chi lo sostiene e lo anima ogni giorno».