Macerata, nasce la nuova Villalba: Rsa da 80 posti, poliambulatorio e una clinica dentale

MACERATA – Una Rsa da 80 posti letto, un poliambulatorio specializzato e anche una nuova clinica dentale. Tutto questo all’interno del polo diagnostico di Villalba che sarà inaugurato domani (13 novembre) alle 11. Dopo la demolizione, nel 2018, della vecchia struttura di via Robusti, sono iniziati i lavori per la costruzione del nuovo centro per cui è stato previsto un investimento di 11 milioni di euro. La pandemia ha rallentato il cronoprogramma degli interventi ma ora, dopo l’accreditamento da parte della Regione, la struttura è pronta per essere inaugurata.

Due gli ingressi alla struttura, da via Robusti si avrà accesso direttamente al poliambulatorio specialistico di 1.200 metri quadrati, dotato di radiologia con una risonanza magnetica da 1,5 tesla, una clinica dentale, oltre ad ambulatori di cardiologia, flebologia, chirurgia, ortopedia, oculista, otorinolaringoiatria, urologia, dermatologia, neurologia, riabilitazione, medicina dello sport, terapia del dolore e medicina estetica. Nei due piani superiori, con accesso anche da via Roma, invece, è stata realizzata la Rsa con venti camere per ogni piano e un totale di 80 posti letto.

«Sabato, ci sarà l’inaugurazione ufficiale, mentre i servizi saranno attivi dal 25 novembre – spiega Enrico Brizioli, amministratore delegato di Kos Care, società del gruppo Kos, che gestisce la struttura -. Previsti 80 posti letto di Rsa (residenza sanitaria assistenziale), un polo diagnostico specialistico munito di radiologia con una risonanza magnetica da 1,5 tesla, una clinica dentale e ambulatori per visite specialistiche». Nella struttura anche un punto tamponi e la possibilità di scaricare una App per poter gestire le prenotazioni dal proprio telefono.