A Macerata un nuovo appuntamento per la rassegna musicale dedicata a Lino Liviabella

MACERATA – Nuovo appuntamento domani, mercoledì 13 marzo, alle 21, nella biblioteca del Casb in piazza Oberdan, con la rassegna musicale “Liviabella: un gigante del Novecento” organizzata dall’associazione UtReMi, cofinanziata dalla Regione Marche, in collaborazione con l’Università di Macerata e il servizio bibliotecario in occasione dei 60 anni dalla morte del compositore maceratese. Questa volta protagonista sarà il concerto per voce e chitarra di Vincenzo Ruggiero e Chiara Marangoni su musiche di Respighi, Liviabella, Donatoni, Malipiero e Nietzsche. Presenta la professoressa Carla Canullo, docente di filosofia teoretica all’Università di Macerata. Gli ingressi a tutti i concerti sono gratuiti.

La rassegna vuole analizzare l’opera di Lino Liviabella negli aspetti artistici, didattici e biografici. I suoi lavori verranno eseguiti sia in serate tematiche che affiancati ad altri autori contemporanei o legati ad una tematica particolare.

Lino Liviabella, nato a Macerata nel 1902 e morto a Bologna nel 1964, era discendente da una famiglia di musicisti, si diplomò con Cozi in pianoforte al Conservatorio di S. Cecilia in Roma, in organo con Remigio Renzi e in composizione sotto la guida di Ottorino Respighi. Ottenne numerosi riconoscimenti in concorsi internazionali. Tutte le sue composizioni hanno avuto importanti esecuzioni, in Italia e all’estero, e alcune di esse sono state pubblicate in edizione discografica.