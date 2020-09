Macerata, movida senza mascherina: 20 giovani multati e paninoteca chiusa

Nel locale, situato in piazza della Libertà, due dipendenti e un avventore senza presidio di sicurezza: per questo la chiusura di 5 giorni

MACERATA- Controlli nelle vie principali e nei vicoli del centro storico per evitare assembramenti e verificare il corretto uso delle mascherine. Movida ancora al setaccio a Macerata.

Nella notte tra giovedì 17 settembre, e oggi, venerdì 18, 20 giovani sono stati sanzionati perché trovati fuori dai locali senza mascherine a coprire bocca e naso e senza rispettare il distanziamento sociale, imposto dal Ministero della Salute con l’Ordinanza del 16 agosto 2020 prorogata con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sino al prossimo 7 ottobre.

I giovani potranno pagare la sanzione in misura ridotta entro cinque giorni dalla contestazione per un importo pari a 280 euro, che aumentano a 400 dopo tale termine.

I controlli svolti hanno anche comportato la chiusura per 5 giorni della paninoteca “Porchetteria Centrale” in Piazza della Libertà, dove i Carabinieri hanno trovato 2 dipendenti e un avventore che non indossavano alcuna protezione.