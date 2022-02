Macerata, Morresi nominato vicepresidente della Provincia. Sestili capogruppo di maggioranza

MACERATA – Claudio Morresi, già presidente del consiglio comunale a Civitanova, è stato nominato vicepresidente della Provincia. A Laura Sestili, invece, il ruolo di capogruppo di maggioranza, oltre alle deleghe su programmazione della rete scolastica, ricostruzione, patrimonio, edilizia scolastica e pari opportunità. Queste alcune delle deleghe che il presidente della Provincia, Sandro Parcaroli, ha conferito ai consiglieri di maggioranza. «Deleghe condivise per un lavoro di squadra di qualità che dia nuova spinta alla Provincia di Macerata, chiamata a gestire sul territorio anche la sfida del Pnrr – ha spiegato Parcaroli -. Tutte le forze politiche di maggioranza sono state concordi con me nel puntare sulle competenze e le esperienze dei singoli in funzione della miglior sinergia operativa del gruppo; ringrazio i segretari provinciali di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Udc per l’intenso e proficuo lavoro di confronto e di sintesi».

All’esponente di Forza Italia, oltre alla vicepresidenza, sono stati affidati il bilancio e le aree costiere, mentre all’altra esponente del partito, Valentina Salvucci, sono state conferite le deleghe ai progetti comunitari e Pnrr, assistenza agli enti locali. Al consigliere Luca Buldorini (Lega), invece, sono state affidate l’urbanistica, l’ufficio tecnico e viabilità, patrimonio e polizia provinciale, a Massimo Caprani (Fratelli d’Italia) politiche del personale, servizio trasporti e tributi, Andrea Mozzoni (Fratelli d’Italia) seguirà ambiente e rifiuti, attività estrattive, Sferisterio, società partecipate, mentre Vincenzo Felicioli (Udc) seguirà le aree interne e ricostruzione, post sisma. «Siamo chiamati alla visione condivisa e alla collaborazione amministrativa perché la Provincia, impropriamente ridimensionata dalla legge Del Rio, torni a dare risposte pronte e funzionali al territorio come ora si chiede – ha concluso Parcaroli -. Conosco le potenzialità del centrodestra a ogni livello e so di poter aspirare, anche con la Provincia, al titolo di amministrazione virtuosa. Con i consiglieri Buldorini, Caprani, Felicioli, Morresi, Mozzoni, Salvucci e Sestili siamo pronti a scendere in campo con questo obiettivo».