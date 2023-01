Macerata, è Melissa la prima bimba nata in provincia

MACERATA – Si chiama Melissa, pesa poco più di 3 chili ed è la prima bimba nata nel 2023 in tutta la provincia di Macerata. È nata all’ospedale di Macerata all’1 e 17 minuti. «La vita che nasce è espressione della vita che si rinnova – ha commentato il dottore Mauro Pelagalli, direttore del dipartimento di Ginecologia ed Ostetrica dell’ospedale di Macerata, dove è nata la piccola Melissa – Questa nascita dà a noi l’energia per andare avanti e rinnovare le nostre risorse per ripartire con nuovi progetti. La nascita della notte di Capodanno è il migliore auspicio che possiamo aspettarci». Una felicità indescrivibile per mamma Valentina Monti e papà Matteo Mangia, che vivono a Montecassiano. La piccola Melissa, che pesa 3,305 chili, è nata con un parto cesareo dopo un lungo travaglio. La mamma, seguita dal dottor Francesco Magliacano, vice direttore del reparto, era all’ospedale già dal pomeriggio dell’ultimo dell’anno.