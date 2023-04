Macerata, ai medici giunti gli arretrati spettanti

MACERATA – Anaao Assomed, unitamente alle altre organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria, ha firmato con la direzione della AST 3 di Macerata gli accordi integrativi aziendali che hanno chiuso le pendenze arretrate, normative e stipendiali, dell’azienda fino al 31 dicembre 2022.

Secondo Sebastiano Golini della segreteria aziendale di Anaao Assomed della AST 3 Macerata «tale risultato apre la porta a una nuova ridefinizione con l’azienda di ruoli e di corresponsione economica dal 1° gennaio 2023 della dirigenza sanitaria, finalizzata soprattutto a valorizzare le professionalità che hanno operato e continuano a farlo in una situazione di disagio dovuta alla carenza di personale e al recupero delle prestazioni non fornite in epoca covid, in un clima di maggiore serenità».

Il ristoro economico previsto in circa 11 milioni di euro per i 600 medici in servizio permette alla dirigenza di sanare le pendenze arretrate dovute e di avere una seppur minima gratificazione economica che incentivi a continuare ad operare all’interno del servizio sanitario nazionale ed a difenderlo.

La segreteria aziendale di Anaao Assomed della AST 3 Macerata riconosce la fattiva collaborazione operata dal Commissario Straordinario Antonio Draisci e dalla dirigenza amministrativa della AST 3 per raggiungere un risultato molto importante per tutti i dirigenti sanitari operanti.