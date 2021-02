Macerata, maxi frode da 8 milioni di euro nel calzaturiero: 7 le persone denunciate

Macerata – Una maxi frode fiscale di otto milioni nel settore delle calzature è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Macerata: sette le persone denunciate, sequestrati beni per oltre 2,6 milioni di euro. «Le attività di indagine della compagnia di Macerata sono partite nel novembre del 2019 – spiega il colonnello Ferdinando Falco, comandante provinciale della Guardia di Finanza -, coordinate dal procuratore Giovanni Giorgio e dal sostituto procuratore Margherita Brunelli. Si tratta di un’operazione a contrasto dell’evasione delle frodi fiscali nel senso più classico del termine, e che ha permesso di scoprire una frode per circa otto milioni di euro, posta in essere da nove società e da sette soggetti responsabili a vario titolo».

Nell’operazione “Matrioska”, così chiamata per gli incastri previsti tra le diverse società, sono coinvolte appunto quattro società di capitale che operavano a Corridonia, Camerino e Macerata e altre cinque con sede fittiziamente dichiarata a Torino, tutte impegnate nel settore della lavorazione delle tomaie. «La frode – spiega ancora il colonnello Falco – veniva effettuata attraverso l’emissione di fatture false, l’omessa contabilizzazione delle fatture false, oltre a omessi versamenti fiscali e contributivi».

Il colonnello Falco, il procuratore Giorgio e il capitano Fuscellaro

Le Fiamme Gialle, inoltre, hanno dato esecuzione al provvedimento del giudice Giovanni Manzoni procedendo al sequestro di circa 300mila euro in denaro detenuto su conti bancari, circa 75mila euro di quota societarie, parti di 41 appezzamenti di terreni, un appartamento con annesso garage, la porzione di un locale commerciale di Roma e una Porsche Cayenne, tutti riconducibili ai soggetti implicati nella frode fiscale.