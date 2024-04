Macerata, maxi cantiere nelle vie Zorli e Pantaleoni: sabato 27 chiude la scuola Fermi

MACERATA – Maxi cantiere di ricostruzione post sisma nelle vie Zorli e Pantaleoni a Macerata: disposta la chiusura della scuola Fermi per il 27 aprile.

Il sindaco Parcaroli dunque ha firmato un’ordinanza relativa alla chiusura dei plessi dell’Istituto Comprensivo Enrico Fermi situati in via Pace 2 e 4 per il 27 aprile.

«Le vie Zorli e Pantaleoni sono interessate, in questi giorni, dall’insediamento del maxi cantiere di ricostruzione post sisma e considerato che sabato 27 aprile sono previsti l’arrivo di mezzi particolarmente ingombranti e il verificarsi di emissioni particolarmente rumorose, è stata disposta la chiusura dei due plessi scolastici per ridurre al minimo le situazioni di rischio e di disagio per gli studenti e diminuire il traffico cittadino, favorendo così gli interventi necessari all’insediamento del cantiere», spiega l’amministrazione in una nota.