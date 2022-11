Macerata, manganello e hashish nell’auto e mdma in camera da letto: denunciato un ventitreenne

MACERATA – Manganello e hashish nell’auto e mdma in camera da letto, nei guai un ventitreenne. È stato fermato ieri pomeriggio, verso le 15, dagli agenti di polizia, impegnati in un giro di controllo nei luoghi noti per essere a rischio di spaccio.

I poliziotti hanno fermato un’auto, a bordo della quale si trovava un giovane che subito ha cominciato a mostrare segni di nervosismo. Insospettiti dal suo atteggiamento, gli agenti hanno provveduto a controllare l’interno dell’auto: subito rinvenuto e sequestrato un manganello telescopico in metallo. La successiva perquisizione del mezzo ha consentito agli agenti di rinvenire, inoltre, un bilancino di precisione e circa 7 grammi di hashish, suddivisi in due in due pezzi confezionati singolarmente e pronti allo spaccio.

Poi è scattata la perquisizione domiciliare, nella casa del giovane, ubicata in provincia. All’interno della camera da letto sono stati rinvenuti ulteriori grammi di mdma, nonché materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Per questo il ventitreenne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.