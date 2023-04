Macerata, malore fatale nel cortile: muore un 67enne

MACERATA – Si accascia a terra e muore nel cortile della sua abitazione. Fatale un malore che non gli ha lasciato scampo. La tragedia si è consumata oggi pomeriggio, intorno alle ore 17, in via Roma, a Macerata. È lì che viveva un uomo di 67 anni, Gabriele Serafini il nome della vittima. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, si trovava nel cortile di casa quando si è sentito male. Sul posto sono arrivati il 118 e i carabinieri. Inutili i soccorsi. Per il 67enne, che lascia la compagna e due figli, non c’era già più nulla da fare. Fatale, come si diceva, un malore.