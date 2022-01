Macerata, non solo lirica: anche lo sport a Linea Verde su Rai1

MACERATA – Sabato 8 gennaio dalle ore 12.20 su Rai 1 la trasmissione Linea Verde dedicherà un ampio spazio alla città di Macerata e al suo territorio nello spazio “Città in Vetrina”. Non solo la lirica allo Sferisterio, l’enogastronomia perché la nota trasmissione tv condotta da Marcello Masi e Daniela Ferolla, racconterà la città anche grazie allo sport ed alle sue molteplici società attive.

«La nostra città protagonista di un programma campione di ascolti come Linea Verde Life è il modo migliore di inaugurare il 2022, anno di Macerata Città europea dello sport» – commenta l’assessore al Turismo, Sport ed Eventi Riccardo Sacchi.

«Interessante in questo senso lo spazio dedicato dal programma proprio allo sport e alle discipline che a Macerata trovano casa grazie al meritorio lavoro delle tante associazioni cittadine. Valorizzare la nostra tradizione culturale e sportiva e la capacità creativa dei nostri concittadini è la chiave di lettura per valorizzare il ruolo di Macerata quale motore propulsivo in grado di spingere il territorio verso l’innovazione sostenibile a partire proprio dallo sport e dai servizi rivolti all’accoglienza turistica» – ha concluso

La città di Macerata è una delle pochissime in Italia ad avere due squadre di volley in serie A, una maschile, una femminile oltre ad essere attiva in maniera eccellente in molte altre discipline come la ginnastica e il softball.

Macerata ha ricevuto il riconoscimento di Città Europea dello Sport 2022 nel corso della cerimonia ACES Europe-MSP Italia presso il Salone d’Onore del CONI a Roma