Macerata, ancora lavori in corso Cavour. Viabilità modificata per un’altra settimana

MACERATA – La rottura nella tubatura è stata trovata e saldata nel giro di poche ore ma i lavori nel sottostrada di corso Cavour sono più impegnativi del previsto, per cui la viabilità non potrà tornare normale prima di un’altra settimana.

A comunicarlo è il Comune dopo che, un paio di giorni fa, è scoppiata una tubatura che ha allagato diverse cantine dei palazzi che si trovano all’ingresso della via. Dopo la rottura, l’immediato intervento dei tecnici del Comune e dell’Apm è servito per individuare la falla, mentre i vigili del fuoco con le idrovore hanno svuotato le cantine dall’acqua. Per individuare le rottura è stato aperto un buco lungo la via che, ancora oggi, presenta un restringimento della carreggiata, che ha portato a una modifica della viabilità.

I lavori dovevano durare giusto un paio di giorni ma si prolungheranno più del previsto. «A seguito di problemi tecnici rilevati sul sottostrada di corso Cavour interessato dalla rottura della rete idrica, saranno necessari ulteriori lavori – che dureranno circa una settimana – prima di ripristinare la normale circolazione stradale lungo l’arteria maceratese – spiegano dal Comando della Polizia locale -. Per questo i veicoli che provengono da via dei Velini, via Ghino Valenti e da via Trento procedono secondo il normale senso di marcia. Per chi proviene da via Roma, invece, sarà necessario effettuare una deviazione per immettersi in corso Cavour, mentre i veicoli provenienti da via Morbiducci procedono secondo il normale senso di marcia con l’obbligo di effettuare lo stop prima di immettersi in corso Cavour. Per chi arriva da viale Martiri della Libertà è obbligatoria la deviazione a destra in via Roma».