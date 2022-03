La maceratese Irene Manzi nominata nuovo responsabile Scuola del Pd nazionale

La nomina è arrivata dal segretario Enrico Letta. « Riprendo un cammino e un lavoro di squadra in un settore cruciale per lo sviluppo e la crescita del Paese»

MACERATA – Il segretario nazionale Enrico Letta ha affidato a Irene Manzi, deputata e segretaria della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione dal 2013 al 2018, l’incarico di responsabile nazionale Scuola del Partito democratico, nell’ambito del Dipartimento Istruzione, Università e Ricerca guidato da Manuela Ghizzoni, componente della segreteria nazionale del partito. L’ex vicesindaco di Macerata, fino a pochi giorni fa era in corsa per diventare il nuovo segretario regionale del Pd, ma poi la candidatura è sfumata quando sul suo nome non si è trovata l’unità.

«Voglio ringraziare il segretario Enrico Letta per la fiducia che ha riposto in me – ha detto la Manzi -. Ritrovo persone conosciute negli anni del lavoro appassionato nella Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati. Riprendo un cammino e un lavoro di squadra in un settore cruciale per lo sviluppo e la crescita del Paese. Con la tenacia, l’impegno, l’ascolto e la passione che porto con me in ogni esperienza della vita e che, ancora di più in questo caso, saranno il faro del lavoro che mi attende insieme alla squadra del Pd».

Per una tessera che si compone, quindi, resta sempre aperta quella della segreteria che, nelle Marche, sembra non trovare la sua quadratura, tanto da rendere necessario l’arrivo di un nuovo commissario: Alberto Losacco, nominato dopo le dimissioni dell’altro commissario Matteo Mauri. Losacco, che negli anni scorsi ha ricoperto lo stesso incarico nel Pd Sicilia portandolo a una profonda riorganizzazione e al congresso regionale, attualmente è deputato e presidente del Consiglio di Giurisdizione della Camera dei Deputati.