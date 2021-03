Macerata – Momenti di paura questa mattina, mercoledì 17 marzo, in via Mugnoz quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, un anziano è stato investito. L’incidente si è verificato intorno alle 9.50.

L’uomo, un 78enne, è stato travolto mentre attraversava la strada da una Citroën, guidata da un 41enne. Immediati i soccorsi da parte dei medici del 118 che, viste le condizioni dell’anziano, hanno disposto il trasferimento all’ospedale Torrette di Ancona.