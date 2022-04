Macerata, investite mentre attraversano la strada. Mamma e figlia in ospedale per accertamenti

MACERATA – Giovane mamma investita mentre, spingendo il passeggino con dentro la figlia di due anni, attraversa la strada. L’incidente è avvenuto questa mattina, poco dopo le 8, lungo viale Carradori. La donna è stata investita da una Lancia Musa condotta da un uomo, residente a Corridonia.

La polizia locale durante i rilievi subito dopo l’investimento

Immediato l’intervento dei soccorsi, ma fortunatamente le condizioni della donna non sono gravi. Sia lei che la bambina, però, sono state accompagnate dal 118 al pronto soccorso per accertamenti. La polizia locale, intervenuta per i rilievi, sta cercando di capire se l’incidente sia avvenuto sulle strisce o in prossimità dell’attraversamento. Inevitabili i disagi al traffico in un orario in cui quella zona è molto transitata.