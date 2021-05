Macerata, muretti sconnessi e vetri rotti. Miliozzi: «Serve più sicurezza nelle scuole»

MACERATA – Muretti sconnessi, finestre in cattivo stato e con vetri rotti, alberi pericolanti nei giardini. Queste alcune segnalazioni relative allo stato di manutenzione delle scuole cittadine che ha raccolto il consigliere David Miliozzi (Macerata Insieme) che ha presentato un’interrogazione per chiedere all’amministrazione come intenda intervenire. Il testo verrà discusso nel primo consiglio comunale che si terrà a giugno.

«Sono arrivate agli uffici di competenza diverse segnalazioni, inviate da istituti scolastici maceratesi, di problemi legati alle strutture scolastiche con richiesta di manutenzione e di messa in sicurezza degli spazi sia interni, sia esterni agli edifici – spiega Miliozzi -. Nel dettaglio le richieste di intervento riguardano questioni serie e degne di attenzione come: muretti sconnessi e reti di recinzione rotte, finestre non a norma, molto vecchie, con vetri rotti, senza alcun tipo di tendaggio o serrande per il sole, lacunose protezioni alle finestre dei bagni, termosifoni non in sicurezza nelle classi, necessità di imbiancature delle pareti, alberi secchi e pericolanti presenti nei giardini, innalzamento di ringhiere protettive. Segnalazioni che non possono essere sottovalutate, anche perché la crescita in contesti sicuri e accoglienti è una tra le prerogative essenziali del diritto allo studio. Per questo chiedo all’amministrazione quale sia lo stato dei lavori di manutenzione nelle scuole cittadine e come intenda muoversi nelle prossime settimane e nel periodo estivo per realizzare gli interventi richiesti».

La prossima settimana, il 24 e 25 maggio, invece, il consiglio comunale si troverà a discutere due interrogazioni che riguardano la partecipazione al bando di edilizia residenziale sociale comuni del cratere (Narciso Ricotta del Pd) e la situazione del “piano sicurezza” a partire dal completamento della videosorveglianza e sull’attuazione dell’integrazione dei sistemi comunali del territorio secondo il progetto Marche Smart View (Ninfa Contigiani del Pd). I lavori del consiglio comunale proseguiranno con la discussione delle delibere relative al riconoscimento del titolo di “città” al Comune di Macerata, all’acquisizione gratuita della porzione di terreno di proprietà dell’Università di Macerata destinata alla realizzazione di un marciapiede in viale Indipendenza davanti a Villa Lauri, all’aggiornamento del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2021-2023, alle integrazioni e modifiche al programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 con variazione Dup e conseguenti variazioni di bilancio 2021-2023 e infine all’approvazione di una variante parziale al Piano regolatore generale per la realizzazione di un accessorio agricolo ad uso dell’azienda agricola Nicola Colonna.