Macerata e l’iniziativa dei commercianti per San Valentino. «Pubblicate le foto dei vostri baci. Ci sono pure Spiderman e Rossella O’Hara»

MACERATA – Che sia a stampo, alla Spiderman, lungo e appassionato o breve e sulla guancia, poco importa. Basta un semplice bacio per partecipare al contest organizzato dai commercianti di Macerata. Una sfida che parte dal centro commerciale naturale Le Casette di corso Cairoli e dal suo borgo e che è inaspettatamente iniziata oggi (31 gennaio), con un giorno d’anticipo rispetto al previsto, tanto era positiva la risposta della gente.

L’iniziativa, che si concluderà il 14 febbraio, giorno degli innamorati, è stata chiamata “24 mila baci” e sembra quindi riprendere le note di una delle più celebri canzoni di Adriano Celentano. L’evento è stato pubblicizzato nei giorni scorsi ed è scattata immediatamente la corsa alla foto perfetta per vincere.

L’obiettivo è quello di far entrare la città di Macerata nel guinness dei primati, così da superare l’analoga idea brasiliana. A San Paolo, nel 2012, furono infatti catturati su un murales oltre 13mila baci. Per partecipare, si dovrà postare una foto con un bacio su Instagram.

E proprio qui, su Instagram, nella pagina di ˈMacerata oggiˈ, c’è già una compilation di baci storici, veri e finti, che fanno impazzire il web e hanno raccolto in poche ore svariate decine di like e interazioni. Tra gli scatti più curiosi, quello di Spiderman calatosi con la ragnatela in via Cairoli per baciare la sua Mary Jane Watson, o quello di Clarke Gable e Rossella O’Hara in ˈVia col ventoˈ, senza dimenticare Elvis Presley.

Lo scatto potrà essere ambientato a casa, in strada, o davanti ai tanti kissing point di corso Cairoli che sono stati allestiti per le vie e i vicoli dell’entroterra. L’originalità dell’iniziativa la si deve ai commercianti. Sono loro che hanno proposto questo piccolo festival del bacio.

La locandina che annuncia l’evento è chiara: «È il momento di dimostrare che, se si tratta di baci, Macerata è perfettamente capace di battere il Brasile. Ci serve il vostro aiuto – si legge – per catturare il maggior numero di baci».

E ancora: «Abbiamo un obiettivo: arrivare a 24mila baci postati sui social. Abbiamo presentato al Guinness world record la nostra proposta: a Macerata, faremo il video online più lungo e con più persone che si baciano o lanciano baci. Perché ogni bacio richiama più baci e allora i commercianti de Le Casette vogliono premiare i partecipanti che catturano più baci».

«Ogni cosa che si organizza è bella – commenta Daniele Gatti, della pizzeria Le Casette –. Il messaggio che vogliamo far passare? Che l’amore vince sempre. E speriamo anche che questi baci aumentino l’affluenza da queste parti».

In prima fila, per l’organizzazione, c’è Gaetano Siciliano, di Dream Music Shop: «Insieme al team che gestisce la pagina Instagram de Le Casette, abbiamo avviato questa iniziativa. Volevamo muoverci come un grande centro commerciale e ci è venuta in mente quest’idea in occasione di San Valentino. Così, ho contattato Anna, che gestisce la pagina Instagram di ˈMacerata oggiˈ, e insieme a lei è nata la collaborazione. Una cosa simpatica per Macerata, che sta piacendo molto. E questo – avverte – è solo inizio».

Gaetano Siciliano, del Dream Music Shop

«Oggi – prosegue Siciliano – ho installato il kissing point e piano piano stiamo allestendo le vetrine. Faremo pure dei kissing point improvvisati e oggi siamo partiti alla grande. Già siamo ad una 20ina di foto online. Speriamo che l’entusiasmo rimanga anche per Carnevale, per il periodo pasquale e del primo maggio. È probabile che organizzeremo altre cose, perché questo che stiamo vivendo è un periodo d’oro rispetto a quello dello scorso anno o di due anni fa. Oggi si riescono a fare più progetti e a guardare con una prospettiva meno incerta verso il futuro».

Il contest, lo dicevamo, è partito oggi (31 gennaio), con un giorno di anticipo rispetto al previsto. Si concluderà comunque il 14 febbraio, giorno della festa degli innamorati. È a quel punto che inizierà il conteggio dei partecipanti, nella speranza di raggiungere l’ambizioso obiettivo da primato.

Bastano un bacio e due click su Instagram, senza dimenticare, chiaramente, l’hashtag e i tag @lecasettemacerata e @macerataoggi.