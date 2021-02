Macerata, incidente in via dei Velini: denunciata una donna. Non aveva mai conseguito la patente

MACERATA – Aveva provocato l’incidente lo scorso venerdì, 19 febbraio, che aveva coinvolto quattro persone in via dei Velini. Ora i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Macerata, dopo gli accertamenti, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria una 31enne della provincia di Teramo risultata essere la conducente della Fiat Panda che ha originato il sinistro.

La giovane, oltre a non essere titolare di patente di guida in quanto mai conseguita, è risultata positiva all’esame del sangue per la presenza sia di sostanze stupefacenti che di alcol pari a 1,71 g/l.

La stessa è stata inoltre contravvenzionata per la guida senza patente e per l’invasione della corsia opposta, con sanzioni di importo pari a 5.267 euro.

L’incidente era avvenuto intorno alle 7 di mattina di venerdì 19 febbraio, tra una Panda e una Opel. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che avevano estratto i due occupanti della Panda. Altri due automobilisti, invece, erano stati trasferiti all’ospedale di Macerata.