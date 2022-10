Macerata, incidente tra due auto. Una persona finisce al pronto soccorso

MACERATA – Incidente tra due vetture: una persona finisce in ospedale. Il fatto è avvenuto questa mattina, venerdì 21 ottobre. I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 8.30 circa in contrada Morica, nel comune di Macerata, per un incidente stradale tra due autovetture. Per cause in fase di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente tra loro.

La squadra delle fiamme rosse di Macerata è intervenuta con l’autobotte e ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. La conducente di una delle due auto è stata trasportata dai sanitari del 118 al pronto soccorso di Macerata per accertamenti. Sul posto anche la polizia locale.