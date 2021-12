Macerata, incendio in un appartamento: morte due persone

Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 7 in uno stabile di via Severini. All'arrivo dei soccorritori le due persone erano già morte, insieme ai loro animali

MACERATA – Tragico incendio in un appartamento di via Severini: morte due persone. Le fiamme si sono sviluppate questa mattina, 31 dicembre, poco dopo le 7, in un appartamento che si trova al secondo piano dello stabile all’inizio della via, ma all’arrivo dei soccorsi e dei vigili del fuoco le due persone che si trovavano all’interno – fratello (C. A.) e sorella (C. A.), entrambi pensionati, di 66 e 64 anni – erano già morte. Morti anche i loro animali, un cane e un gatto.

La segnalazione è arrivata dai vicini che, avendo notato fuoriuscire del fumo da sotto la porta di casa, tramite numero unico di emergenza hanno subito allertato i Vigili del fuoco, giunti sul posto insieme ai poliziotti delle Volanti, della Scientifica e della Squadra Mobile.

Stando ai primi accertamenti – sul posto è intervenuto successivamente anche il medico legale, dr Scendoni – sembrerebbe che la morte sia compatibile con una intossicazione da monossido di carbonio, verosimilmente sprigionatosi a seguito di un guasto che ha interessato il frigorifero.

L’immobile, in condizioni di sicurezza, è stato sottoposto a sequestro penale e la Procura della Repubblica di Macerata ha disposto l’autopsia dei due corpi.